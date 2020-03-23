В Якутии бывший инспектор Гостехнадзора приговорен к лишению свободы за получение взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Саха (Якутия). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В суде установлено, что злоумышленник изготовил двум иностранным гражданам за взятку в размере 30 тыс. рублей российские удостоверения трактористов-машинистов без приема у них теоретического экзамена.

По отработанной схеме им изготовлено еще два документа, однако иностранцы попросили их исправить из-за ошибки и денежные средства не передали.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представительной власти, сроком на 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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