Минэнерго разработало систему организации виртуальных рабочих мест сотрудников

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 марта. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, член оперативного штаба Минэнерго по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Антон Инюцын провел видеоселекторное совещание с ответственными сотрудниками министерства, а также с представителями компании “Ростелеком” и Group-IB.

В ходе совещания обсуждалась дальнейшая реализация плана по переводу части сотрудников ведомства на удаленный режим работы. Особое внимание в рамках встречи было уделено обеспечению информационной безопасности и защите виртуальных рабочих мест от киберугроз.

Согласно разработанному проекту плана, Минэнерго продолжит поэтапно переводить часть сотрудников на удаленный режим работы, при этом создав для них необходимую инфраструктуру для обеспечения непрерывности выполнения должностных обязанностей внутри единого защищенного сетевого периметра.

«Согласно поручению Министра энергетики Александра Новака, первоначально пилот рассчитан на 100 виртуальных рабочих мест. На этой неделе пройдет тестирование. Наша задача – обеспечить возможность качественной и безопасной работы для наших сотрудников в новых сложившихся условиях», – сказал Антон Инюцын.

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