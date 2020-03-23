Source: Russia Federal Space

#КЦ Южный#Байконур#Космодромы23.03.2020 09:18

На Байконуре высадили Аллею Ю.А. Гагарина

После пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Байконур руководство Госкорпорации «Роскосмос» и ЦЭНКИ приняло участие в акции, приуроченной к предстоящему Дню космонавтики и юбилею космодрома. На центральной площади города были высажены кусты сирени, а также саженцы с Аллеи космонавтов ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин, который, в первую очередь, поздравил байконурцев с успешным пуском.

«Вы успешно отработали на пуске ракеты-носителя „Союз-2.1б“. Аппараты OneWeb уже находятся на расчетных орбитах, и я поздравляю вас с очередной выполненной космической программой. Впереди у нас подготовка пилотируемой миссии с кораблем „Союз МС-16“», — отметил Александр Лопатин.

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