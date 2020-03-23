Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.03.2020 16:28

Новое Положение о лицензировании космической деятельности

Правительством Российской Федерации 18 марта 2020 года принято постановление № 298 «О лицензировании космической деятельности». Оно разработано Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с представителями бизнес-сообществ, включая Кластер космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково».

Постановлением вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также утверждено новое Положение о лицензировании космической деятельности. Его принятие позволит снизить административные барьеры при получении лицензии на осуществление космической деятельности путем актуализации обязательных лицензионных требований. Государственная услуга по лицензированию станет доступней для организаций, реализующих инновационные проекты в области космической деятельности, а также для субъектов малого и среднего предпринимательств.

Новым Положением о лицензировании космической деятельности из предъявляемых ранее лицензионных требований исключены следующие требования: наличие тактико-технического задания (договора/контракта), наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники, исключено лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России. Особое внимание уделено перечню работ (услуг), подлежащих лицензированию, который в новом Положении о лицензировании космической деятельности конкретизирован до составных частей и комплектующих изделий ракетно-космической техники.

Постановление вступает в силу 20 апреля 2020 года. В соответствии с пунктом 22 Положения о лицензировании космической деятельности предоставленные до дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 298 лицензии, в которых наименования выполняемых работ и (или) оказываемых услуг изменены или отсутствуют в перечне, подлежат переоформлению в течение трех лет со дня вступления в силу Постановления.

В целях оптимизации нагрузки как на юридических лиц, планирующих переоформить лицензии, так и на структурные подразделения лицензирующего органа, Госкорпорацией «Роскосмос» будут дополнительно сообщены рекомендуемые сроки подачи документов на переоформление лицензий.

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