Подписаны указы о лауреатах премий Президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2019 года

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа «О присуждении премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года»

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры:

Аккуратову Олегу Борисовичу, пианисту, – за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность;

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Смирновой Ольге Вячеславовне, артистке балета – ведущему мастеру сцены федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России», – за вклад в развитие отечественного хореографического искусства;

Шапошникову Максиму Викторовичу, директору государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный центр народного творчества», – за реализацию культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».

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Текст Указа «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведений для детей и юношества 2019 года»

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества:

Веденяпиной Марии Александровне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека», – за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы;

Зиганшину Камилю Фарухшиновичу, писателю, – за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы;

Носыреву Леониду Викторовичу, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, – за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.

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