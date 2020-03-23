Source: Russia – Council of the Federation

Изменения не позволят людям пострадать от скачков мировой валюты и почувствовать на себе последствия экономического кризиса, подчеркнул сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики считает, что в условиях падения цен на нефть и обвала мировых финансовых рынков государство обязано защитить трудовое население.

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По словам сенатора, в ряде европейских стран в связи с принятыми правительством мерами по сдерживанию распространения коронавируса в разы выросло число безработных, а в США уже 300 тысяч человек подали заявления на пособия по безработице.

По словам Мохмада Ахмадова, закрепление в Основном законе зарплаты не ниже прожиточного минимума, уважения к труду граждан и принципов социального партнерства не даст потерять России статус страны, где зафиксирована самая малая доля незанятого населения в Европе.

Законодатель считает, что прожиточный минимум будет формироваться, исходя из продуктовой корзины. «Тем более важно конституционно закрепить правило, согласно которому человек не может получать меньше этого минимума», — подчеркнул Мохмад Ахмадов.

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