Проблемы тарифообразования в сфере деятельности региональных операторов по обращению с ТБО рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел совещание на эту тему с участием профильных министерств и ведомств, государственных и коммерческих организаций.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «О проблемных вопросах тарифообразования в сфере деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия , заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области члены СФ Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Игорь Панченко, ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, представители Министерства природных ресурсов и экологии, государственных, коммерческих, научных организаций.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» по вопросам правового и аналитического сопровождения Алексей Макрушин затронул тему совершенствования законодательства в сфере тарифов. По его словам, собираемость платежей в среднем по России составляет около 80 процентов, в ближайшие месяцы ожидается снижение платежной дисциплины, что отрицательно скажется на региональных операторах. Он остановился на нормировании расходов на транспортировку отходов. «Нужно предусмотреть, что при проведении конкурса на выбор региональных операторов и транспортирующих организаций эти расходы согласовываются с органами регулирования и затем учитываются в размере, определенном по итогам конкурса».

Председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун проинформировала о тарифообразовании в сфере деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Выступление Виталия Королева было посвящено деятельности ФАС России в области обращения с ТБО. В последние два года ведомство провело около сорока проверок в регионах, По их итогам были снижены тарифы в Омской, Свердловской, Кировской, Костромской, Оренбургской областях.

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