Сегодня в эфире о защите прав граждан в сфере ЖКХ, надзоре за деятельностью органов опеки и попечительства, наиболее интересных делах, рассмотренных в Верховном Суде РФ с участием прокуроров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень расскажем ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, в том числе о порядке сбора средств на областную программу капитального ремонта жилья и выявляемых органами прокуратуры нарушениях законодательства о ЖКХ.

О том, почему оставшиеся без опеки родителей дети месяцами не могут покинуть лечебные учреждения, почему бездействуют органы опеки и попечительства и какие меры принимаются органами прокуратуры, пойдет речь в рубрике «0+».

О самых интересных гражданских и административных делах, рассмотренных в Верховном Суде Российской Федерации с участием прокуроров и результатах такой работы сообщим в рубрике «Логика закона».

Программа «Эфир» на понедельник 23 марта 2020 года:

· «Субъект права». Из истории прокуратур Кемеровской области, Курганской области, Саратовской области и города Севастополя.

· «Вы в эфире». Коммунальное хозяйство под контролем. О работе прокуратуры Орловской области по надзору в сфере ЖКХ.

· «Чистая среда». Брянская область. Три стихии под надзором.

· «Мир и порядок». Розыск. Арест. Конфискация. Международная практика.

· «Криминальный тренд». Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· «0+». Больничные малыши.

· «Логика закона». Высшее правосудие: прокуроры в Верховном Суде.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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