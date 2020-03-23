Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6323.03.2020 15:07

Экипажи МКС-63 готовы к началу подготовки на Байконуре

По заключению комиссии, основной и дублирующий экипажи к выполнению полёта по программе 63-й экспедиции на пилотируемом корабле «Союз МС» и российском сегменте Международной космической станции подготовлены и могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур.

В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 заседание Межведомственной комиссии проходило посредством видеоконференцсвязи: в зале проведения официальных мероприятий присутствовали представители МВК, а космонавты были изолированы в отдельное помещение. На заседании комиссии были подведены итоги готовности к космическому полёту основного и дублирующего экипажей МКС-63. В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства и NASA.

Напомним, что в составе основного экипажа предстоящей экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублерами являются космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт NASA Стивен Боуэн. Стоит отметить, что формат некоторых традиционных предполетных мероприятий с участием экипажей был изменен из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля 2020 года. Планируемая продолжительность полёта 196 суток. Для Анатолия Иванишина и Кристофера Кэссиди полет на Международную космическую станцию станет третьим. Иван Вагнер будет работать на орбите впервые.

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