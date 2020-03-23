Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#История23.03.2020 17:37

23 марта 2001 года был завершен полет орбитального комплекса «Мир»

Орбитальный комплекс «Мир» — первая космическая международная научная лаборатория, созданная кооперацией предприятий ракетно-космической отрасли при головной роли НПО «Энергия» (сегодня — РКК «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Уникальная операция по сведению с орбиты более чем 130-тонной крупногабаритной конструкции была осуществлена впервые в мире с филигранной точностью.

За время 15-летней эксплуатации на станции работали 104 человека из 12 стран мира: США, Франции, Сирии, Афганистана, Болгарии, Японии, Великобритании, Германии, Казахстана, Австрии, Канады и Словакии. На станции реализовано 31 200 сеансов экспериментов в рамках 55 национальных программ по различным направлениям научно-прикладных исследований и экспериментов. Совершено 78 выходов в открытый космос.

Этому способствовали заложенные в НПО «Энергия» на стадии проектирования основополагающие принципы: модульность построения, ремонтопригодность на всех уровнях, высочайшая адаптивность к изменениям программы полета, многоплановость целевого использования, безопасность полета экипажа, эффективная система транспортно-технического обеспечения.

Опыт долговременных экспедиций на станции «Мир» оказался чрезвычайно ценен при создании Международной космической станции, головной организацией по Российскому сегменту которой является РКК «Энергия». Отработана схема взаимодействия при реализации совместных программ с будущими партнерами по программе МКС (США, Франция, Германия, страны — члены Европейского космического агентства). На станции «Мир» в реальных условиях проверены многие технические решения, методики работ и технологические процессы, принятые к использованию на МКС, в том числе модульный принцип построения на орбите космических сооружений больших габаритов и масс (до 240 т).

Комплекс «Мир» показал эффективность применения кораблей типа «Союз» и «Прогресс», «Спейс Шаттл» как транспортных средств доставки экипажей и материально-технического обеспечения МКС. На комплексе «Мир» отрабатывались взаимодействие международных экипажей в длительных полетах и технология поддержания сложного орбитального сооружения в работоспособном состоянии, приобретен опыт ликвидации нештатных ситуаций, обеспечения безопасности экипажа и живучести станции, одновременного проведения нескольких международных научных программ интегрированным экипажем. В ходе полета «Мира» отработана технология совместного управления пилотируемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления: ЦУП-М (г. Королёв, Россия) и ЦУП-Х (г. Хьюстон, США).

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