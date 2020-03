Valsts prezidents: ārkārtējas situācijas laikā juridiskam formālismam un resorismam starp valsts institūcijām un amatpersonām nav vietas

23. martā Valsts prezidents Egils Levits sasauca valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdi, lai pārrunātu to darbības pamatprincipus, kamēr valstī noteikta ārkārtēja situācija. Valsts prezidents uzsvēra, ka “visām valsts institūcijām un amatpersonām pastiprināti jākoordinē sava darbība un jāsadarbojas savā starpā, juridiskais formālisms un resorisms kavē Satversmes mērķu īstenošanu, jo īpaši ārkārtējā situācijā”. Ja nepieciešams, tad valsts konstitucionālo orgānu, institūciju, iestāžu un amatpersonu darbības formas ir piemērojamas apstākļiem, ko nosaka ārkārtējā situācija. Tas ietver arī attālināta darba režīmu, cilvēku tiešo savstarpējo kontaktu ierobežošanu, izvērstu darbību elektroniskajā vidē un citus pasākumus, kas iespēju robežās nodrošina to funkciju veikšanu un uzdevumu pildīšanu. Amatpersonas lēmušas, ka ārkārtējas situācijas vadība valstī ir Ministru kabineta uzdevums. Pārējie valsts konstitucionālie orgāni mūsu demokrātiskās valsts iekārtas noteiktās līdzsvara un atsvara sistēmas ietvaros un, sargājot Satversmes pamatprincipus, savu kompetenci un procedūras īsteno tā, lai tiktu nodrošināta ārkārtējās situācijas vadība. Lai šajā ārkārtējā situācijā valstī nodrošinātu vienotu, sistēmisku un skaidru visu iesaistīto institūciju praktisko darbību, Ministru kabinets izveido ārkārtējās situācijas operatīvās vadības sistēmu. Savukārt Saeima turpina veikt savu likumdošanas darbu un īstenot parlamentāro kontroli pār Ministru kabineta darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot pieejamās iespējas attālinātai Saeimas darba organizācijai. Tāpat kopsēdē atkārtoti uzsvērts, ka ikvienam iedzīvotājam ir pienākums pildīt visus noteikumus, kas tiek izdoti saistībā ar ārkārtējo situāciju. Ikviens iedzīvotājs aicināts ievērot visus valsts institūciju un amatpersonu ieteikumus ārkārtējās situācijas pārvarēšanai un iespēju robežās rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, atbildīgi līdzdarboties un sekmēt ārkārtējās situācijas pārvarēšanu. Šāda formāta kopsēde starp Latvijas Valsts prezidentu, likumdošanas varu, izpildvaru un tiesu varu īstenojošo valsts konstitucionālo orgānu vadītājiem Latvijas vēsturē notika pirmo reizi. Līdz ar Valsts prezidentu kopsēdē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Valsts prezidenta paziņojums par kopsēdē atzīto pieejams Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnes sadaļā “Darbības jomas” – “Darbība likumdošanas jomā” – “Valsts prezidenta paziņojumi”, kā arī tas ir publicēts “Latvijas Vēstnesis” šīs dienas laidienā Nr. 58A. Valsts prezidenta Egila Levita paziņojums medijiem pēc valsts konstitucionālo orgānu kopsēdes noslēgšanās [embedded content] Fotogalerija

Source: President of Latvia in Latvian