А. Кутепов направил запрос М. Мурашко о предоставлении информации, касающейся защитных мер от коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатора интересует фактическое количество тест-систем в регионах и необходимый объем таких тест-систем с разбивкой по регионам.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил запрос Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о предоставлении информации, касающейся защитных мер от коронавируса.

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«В рамках сложившейся ситуации в виду дефицита в аптеках медицинских масок и индивидуальных средств защиты — дезинфицирующих средств, антисептиков, а также в виду того, что тестирование на коронавирус не проводится в обязательном порядке всем прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, прошу предоставить информацию о порядке бесплатного тестирования граждан на коронавирус, о фактическом количестве тест-систем в регионах и о необходимом объеме таких тест- систем с разбивкой по регионам», — говорится в запросе.

Парламентарий также просит сообщить, планируются ли мероприятия по обработке учреждений, работники которых переведены на дистанционную работу, закрытых учреждений, а также обработка учебных заведений в период школьных каникул, направлены ли соответствующие разъяснения в регионы.Также нужно предоставить информацию, каким образом будет осуществляться контроль за выполнением таких мероприятий, если они предусмотрены в обязательном порядке.

«Одновременно с этим прошу предоставить информацию о количестве функционирующих аппаратов искусственной вентиляции легких, имеющихся в медицинских учреждениях, о потребности медицинских учреждений в субъектах Российской Федерации в аппаратах ИВЛ», — подчеркнул Андрей Кутепов.

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