А. Майоров провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания сенаторы обсудили ряд проектов федеральных законов, в том числе законопроект, направленный на совершенствование регулирования в сфере исключительного права на селекционное достижение.

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

В ходе заседания сенаторы обсудили ряд проектов федеральных законов, которые приняты Государственной Думой в первом чтении.

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Глава Комитета СФ отметил, что первое чтение прошел проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (об уточнении терминологии). Это документ был внесен членами Совета Федерации Алексеем Майоровым, Сергеем Лисовским, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергеем Митиным, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергеем Белоусовым, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Егором Борисовым, БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Ириной Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области (в период исполнения ею полномочий члена Совета Федерации), Владимиром Лебедевым, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Ильдусом Ахметзяновым АхметзяновИльдус Талгатовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан (в период исполнения им полномочий члена Совета Федерации), Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Еленой Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Алексеем Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Геннадием Орденовым, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Людмилой Талабаевой, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Ольгой Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым а также депутатами Государственной Думы.

По словам Алексея Майорова, законопроект направлен на совершенствование регулирования в сфере исключительного права на селекционное достижение. Законопроектом предусматривается норма, что только для крестьянских (фермерских) хозяйств не является нарушением исключительного права на селекционное достижение использование растительного материала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого хозяйства.

Алексей Майоров отметил, что указанная норма является одной из причин того, что отрасль семеноводства сельскохозяйственных растений не является рентабельной. По его словам, включение в федеральное законодательство ряда норм будет способствовать развитию селекции и семеноводства в Российской Федерации.

Комитет СФ поддержал проект федерального закона, принятый Государственной Думой в первом чтении, и сообщил об отсутствии поправок.

Кроме этого на заседании был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты в целях урегулирования земельных отношений на территории населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий».

Законопроект направлен на снятие ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий. Им предлагается не распространять запрет, установленный в статье 27 Земельного кодекса, на оборот земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. При этом земли и земельные участки в границах населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий будут относиться к землям населенных пунктов.

При обсуждении было отмечено, что в Совете Федерации во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ разработан и направлен в Правительство РФ для получения официального отзыва проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на изменение режима использования земель населенных пунктов в границах национальных парков в целях обеспечения конституционных прав проживающих там граждан.

Комитет СФ поддержал положения законопроекта в части снятия ограничений оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах национальных парков, при условии соблюдения требований о сохранении режима охраны особо охраняемых природных территорий.

На заседании сенаторы рассмотрели проект законодательной инициативы «О внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах», подготовленный Архангельским областным Собранием депутатов.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Геннадий Орденов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Татьяна Гигель

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Виктор Новожилов

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Людмила Талабаева

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Алексей Майоров

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Вадим Николаев

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Татьяна Гигель

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Валерий Гаевский и Елена Зленко

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов и Татьяна Гигель

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Алексей Майоров и Алексей Кондратенко

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Геннадий Орденов и Алексей Майоров

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Елена Зленко и Алексей Майоров

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Проект законодательной инициативы предлагает внести изменение в статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах» и включить Архангельскую область в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых разрешается предоставление в пользование участков недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет.

Как отмечалась на заседании, сложные климатические и ландшафтно-географические условия Архангельской области значительно ограничивают временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр на ее территории, а пятилетний срок проведения геологоразведочных работ на территории региона с учетом условий Арктической зоны не позволяет в установленный срок выполнить весь объем работ.

Вследствие того, что климатические условия сравнимы и даже сложнее климатических условий некоторых, уже находящихся в перечне территорий и имеют схожие ландшафтно-географические условия, Комитет СФ считает предложение Архангельской области обоснованным и поддерживает проект законодательной инициативы.

Также законодатели утвердили рекомендации проведенных Комитетом мероприятий, в том числе «круглого стола» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения», совещания «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ» и совещания «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота».

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