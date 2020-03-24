В. Бондарев: Российская военная полиция вносит значительный вклад в борьбу с международным терроризмом

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по обороне и безопасности обсудили нормативно-правовое обеспечение действий военной полиции ВС РФ.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совещание на тему «Нормативно-правовое обеспечение действий подразделений военной полиции Вооруженных Сил РФ, проводимых за пределами Российской Федерации».

Как отметил сенатор, на настоящее время военная полиция ВС РФ является самой молодой правоохранительной структурой России.

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«Вместе с тем, подразделения российской военной полиции в строгом соответствии с законом, выполняют специальные задачи по охране зоны сирийско-турецкой границы от боевиков, обеспечивают контроль за безопасностью при перемещении беженцев. Военные полицейские уже наглядно продемонстрировали всему миру как должна осуществляться реальная борьба с терроризмом и противодействие экстремизму», — сказал Виктор Бондарев.

С докладами выступили заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев и заместитель начальника Главного управления военной полиции Владимир Ковалев.

Работа военных полицейских проводится в строгом соответствии с Конституцией РФ, нормами международного права и международными договорами РФ, российскими законами

Они акцентировали внимание на работе военных полицейских за рубежом нашей страны, в частности в Сирии.

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Александр Ракитин

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Франц Клинцевич и Таймураз Мамсуров

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Докладчики особо подчеркнули, что работа военных полицейских проводится в строгом соответствии с Конституцией РФ, нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, российскими законами.

Обсудив доклады, члены Комитета СФ отметили, что существующая нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере обеспечения действий подразделений военной полиции за пределами РФ в полном объеме отвечает решению задач совместного российско-турецкого патрулирования территории САР.

Сенаторы обсудили также возможность проработать вопросы по расширению полномочий военных автоинспекторов при исполнении ими обязанностей по сопровождению воинских колонн на дорогах Российской Федерации.

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