В Красноярском крае прокуратура помогла сироте получить благоустроенную квартиру

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Емельяновского района Красноярского края провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что в несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без попечения родителей, в связи с чем была включена в список граждан, имеющих право на предоставление жилья. Вопреки требованиям закона, по достижении 18-летнего возраста она не была обеспечена жилым помещением.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию Емельяновского района обязанности предоставить сироте жилье.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Благодаря вмешательству прокуратуры права девушки-сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира в поселке Емельяново.

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