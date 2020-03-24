В Москве перед судом предстанут шестеро соучастников, обвиняемых в производстве и сбыте табачных изделий для кальяна без маркировки специальными (акцизными) марками

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Восточного административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы в возрасте от 25 до 30 лет. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

По версии следствия, с августа 2018 года по июнь 2019 года злоумышленники организовали производство табачных изделий (кальянных смесей) без маркировки специальными (акцизными) марками, которые в последующем хранили с целью сбыта и реализовывали.

Для осуществления задуманного сообщники наняли не осведомленных об их намерениях работников, приобрели необходимое для производства оборудование и ингредиенты, а также организовали доставку необходимых расходных материалов и вывоз готовых табачных изделий для их сбыта.

В последующем соучастники осуществляли контроль производства и продажу табачной продукции, распределяя прибыль между собой.

Всего в ходе незаконной деятельности сообщники произвели и хранили в целях сбыта немаркированные табачные изделия на общую сумму более 18,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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