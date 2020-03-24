В Россию из Польши экстрадирован Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки при строительстве ТРЦ «Зимняя вишня»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Во исполнение соглашения между ними на счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору были перечислены указанные денежные средства под видом оплаты услуг по проектированию. В последующем эти средства были обналичены. В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

25 марта 2018 года произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы.

Расследование уголовного дела, результаты розыска и рассмотрения российского запроса о выдаче Вишневского находятся на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, предоставлению с российской стороны в компетентные польские органы значительного количества материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче в Российскую Федерацию.

В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставлен в Россию.

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