В Совете Федерации состоится 478-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудят вопросы защиты и поощрения капиталовложений в России, создания стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности и обеспечения ее государственной поддержки.

В Совете Федерации состоится четыреста семьдесят восьмое заседание.

Сенаторы рассмотрят кандидатуры на должности заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ и вопрос об освобождении от должностей заместителя Генерального прокурора РФ.

В ходе «правительственного часа» выступит Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он расскажет о состоянии и направлении развития Вооруженных Сил России.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин отчитается о работе Палаты в 2019 году.

Сенаторам также предстоит рассмотреть изменения в ряд федеральных законов. В частности, будет уточнен срок, на который заключается контракт на прохождение военной службы, усовершенствован механизм привлечения военнослужащих к материальной ответственности.

Предполагается, что будут внесены изменений в Уголовный кодекс РФ, в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании. Законопроект внесен членом СФ Андреем Клишасом.

Сенаторы обсудят изменения в статьи Воздушного кодекса Российской Федерации в части охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры. Законопроект внесен членами СФ Алексеем Синицыным, Вячеславом Тимченко, Михаилом Пономаревым, Дмитрием Кузьминым.

Отдельный блок вопросов будет посвящен экономической тематике. Речь идет о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ, об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации, создании стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности, о развитии национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, об установлении предельно допустимых розничных цен на лекарственные препараты и медицинские изделия.

Законодатели рассмотрят ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, Договора между Россией и Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

«Время эксперта» будет посвящено выступлению главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения России, академика РАН Николая Брико. Он расскажет о современных эпидемиологических угрозах человечеству.

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