В Татарстане осудили двоих местных жителей, которых за вымогательство у учащегося техникума задержал районный прокурор

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Актанышский районный суд Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Молодые люди признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

В суде установлено, что злоумышленники избили учащегося колледжа и требовали от него денег. Инцидент случился 31 октября прошлого года. Из материалов дела следует, что подсудимые вымогали у несовершеннолетнего учащегося 1-го курса Актанышского профессионального техникума 5 тыс. рублей.

Примечательно, что злоумышленники были застигнуты на месте преступления – в центральном парке Актаныша – местным прокурором, который пешком возвращался домой. Глава надзорного ведомства пресек преступные действия вымогателей и вызвал наряд полиции.

Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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