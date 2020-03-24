Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить соответствующие поправки.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Авторы документа – Андрей Клишас и председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Андрей Клишас сообщил, что закон распространяет действие статей 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 1421 «Фальсификация итогов голосования» и 1422 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» Уголовного кодекса Российской Федерации на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования. В настоящее время указанные статьи охватывают деяния, связанные с нарушениями при проведении референдумов и выборов.

Вячеслав Лебедев и Андрей Клишас

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Вячеслав Лебедев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Карлин и Елена Мизулина

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Елена Афанасьева

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Алексей Александров

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие установление административной ответственности за отдельные правонарушения при проведении общероссийского голосования.

Андрей Клишас пояснил, что действие статей 5.5 «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов», 5.6 «Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации», 5.14 «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму», 5.22 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме», 5.24 «Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов», 5.25 «Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов» и 5.69 «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании» Кодекса, на случаи нарушений при проведении общероссийского голосования. В настоящее время указанные статьи охватывают деяния, связанные с нарушениями при проведении референдумов и выборов.

Внесение изменений в УК РФ и КоАП будет способствовать обеспечению свободного осуществления гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании

Внесение изменений в УК РФ и КоАП будет способствовать обеспечению свободного осуществления гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании, подчеркнул Андрей Клишас.

Комитет СФ предварительно обсудил кандидатуры Татьяны Петровой для назначения на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, Владимира Давыдова для назначения на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ и кандидатуру Владимира Хомчика для назначения на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.

В обсуждении участвовали представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.

Татьяна Петрова, 1961 года рождения, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности более 25 лет, с 2014 года по н/время — заместитель Председателя Верховного суда – председатель Судебной коллегии по административным делам ВС РФ.

Владимир Давыдов, 1957 года рождения, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии более 33 лет, с 2014 года по н/время – заместитель Председателя Верховного Суда – председатель Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.

Владимир Хомчик, 1953 года рождения, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии более 41 года, с 2014 года по н/время – заместитель Председателя Верховного Суда – председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.

Принято решение рекомендовать палате назначить эти кандидатуры на указанные должности.

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Ирина Рукавишникова

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Олег Цепкин

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Владимир Полетаев

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Елена Мизулина

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Андрей Кутепов

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по по обороне и безопасности

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Также Андрей Клишас и Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провели совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по обороне и безопасности, на котором предварительно обсудили вопрос об освобождении Юрия Гулигина и Леонида Коржинека от должности заместителя Генерального прокурора РФ в связи с личными заявлениями об отставке в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Принято решение рекомендовать палате освободить Юрия Гулигина и Леонида Коржинека от должности заместителя Генерального прокурора.

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