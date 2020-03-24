Из Польши экстрадирована россиянка, обвиняемая в особо крупном мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Польша гражданки РФ Светланы Карагозян (Максименко). Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 24 апреля 2007 года по 1 мая 2008 года учредитель и генеральный директор обществ «Торговый дом “Триада”» и «Партнер» Светлана Карагозян (Максименко) заключила с потерпевшими договоры займа. Однако взятые на себя обязательства исполнять не намеревалась. В результате ее действий заемщикам причинен ущерб на общую сумму почти 2 млн рублей.

Карагозян скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в международный розыск.

В июле 2019 года ее задержали на территории Польши.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.

В сопровождении спецконвоя Светлана Карагозян (Максименко) доставлена в Россию.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI