И. Святенко: Необходимо преодолеть «системный сбой» в обеспечении жильём сирот

Source: Russia – Council of the Federation

В поправках в Конституцию усилены обязательства государства по отношению к тем детям, которые остались без попечения родителей, отметила глава профильного Комитета СФ.

Социально ориентированные поправки в Конституцию обеспечат стабильную и качественную реализацию программ по поддержке детей и семей с детьми, а также старшего поколения.

Об этом заявила председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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«Изменения в 75-ю статью Конституции России гарантируют минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и регулярное увеличение социальных пособий, выплат и пенсий», — напомнила сенатор.

По ее словам, поправками в Конституцию усилены обязательства государства по отношению к детям, особенно к тем несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей.

Комитет готовит предложения по дальнейшему расширению форм и совершенствованию механизмов обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем

Комитет СФ по социально политике уделяет особое внимание теме соблюдения жилищных прав детей-сирот. По состоянию на 2019 год, своей очереди на жилье дожидается порядка 191 тысячи человек, достигших возраста 18 лет и старше, однако сегодня его могут получить только около 25–26 тысяч человек.

«Наш Комитет готовит предложения по дальнейшему расширению форм и совершенствованию механизмов обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем. Важно понимать, что только выделение бюджетных средств не сможет решить эту проблему», — заявила сенатор. По мнению законодателя, в данном случае необходимо реализовать целый комплекс дополнительных мер.

«Надеюсь, что уже в этом году нам удастся преодолеть «системный сбой» в обеспечении сирот жильём», — отметила Инна Святенко.

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