Л. Гумерова: Вопросы подготовки научных кадров являются приоритетными для развития страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили подготовку парламентских слушаний о научном кадровом потенциале.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре. В мероприятии принял участие заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала об актуальности проведения парламентских слушаний, посвященных роли научных кадров в развитии страны и регионов, основным проблемам в сфере подготовки научных кадров и поддержки ученых, в том числе молодых.

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Как отметила глава Комитета СФ, подготовка научных кадров является приоритетной задачей для страны. «Предложение Президента РАН Александра Сергеева о проведении на площадке Совета Федерации парламентских слушаний по этой теме было поддержано Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Решение задач по прорывному развитию страны невозможно без опережающего ресурсного обеспечения науки, включая современную инфраструктуру и высококвалифицированные научные кадры, способные ответить на вызовы времени», — сказала Лилия Гумерова.

О ключевых проблемах развития кадрового потенциала российской науки рассказал вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов. По его словам, важно обеспечить приток новых кадров в науку. В этой связи он затронул, в частности, вопросы увеличения внутренних затрат на научные исследования и разработки, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов, в том числе в регионах.

В обсуждении приняли участие члены СФ, председатель Координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов, начальник отдела НОУ Президиума РАН, и. о. заместителя главного ученого секретаря РАН Алексей Любимов, заведующий отделом электронных спектров молекул Института спектроскопии РАН, заведующий кафедрой в МПГУ Андрей Наумов.

Подводя итоги обсуждения по этому вопросу, Лилия Гумерова предложила утвердить «дорожную карту» по подготовке парламентских слушаний и образовать при Комитете соответствующую рабочую группу. Парламентские слушания намечены на осень 2020 года.

Член Комитета СФ Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представил федеральный закон «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Документом уточняются сроки, на которые офицеры и прапорщики (мичманы) могут заключать контракт на прохождение военной службы. Уточняется, что дата заключения нового пятилетнего контракта с военнослужащими, осуществляющими подготовку диссертации, исчисляется с момента завершения обучения в аспирантуре.

Член Комитета СФ Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представила Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Документом исключаются из числа застрахованных лиц пенсионеры, осуществляющие обязанности опекунов или попечителей по договору возмездной опеки.

Сенаторы рекомендовали верхней палате рассмотреть и одобрить указанные федеральные законы.

Наталия Косихина и Елена Грешнякова

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Лилия Гумерова

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Ольга Хохлова

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Ильяс Умаханов

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Игорь Марков и Виктор Смирнов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Сергей Михайлов

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Сергей Михайлов

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Наталия Косихина

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Аркадий Вайберг

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Виктор Кресс и Игорь Морозов

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Первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов».

Предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет, независимо от срока действия заключенных с ними трудовых договоров. Предлагается также ввести ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в одной и той же организации — не более трех сроков, каждый из которых не может превышать 5 лет.

Дмитрий Василенко также представил законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом уточняются полномочия президента вуза и научного руководителя научной организации.

Члены Комитета СФ поддержали указанные законопроекты.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская указала на тесное взаимодействие с Комитетом СФ по данным вопросам. «Рассчитываем, что в эту сессию эти законы будут приняты», — отметила она.

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