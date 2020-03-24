Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Главное#МКС24.03.2020 13:24

МКС снова видно над Москвой

С 24 марта по 1 апреля 2020 года Международную космическую станцию можно будет снова увидеть над Москвой. Чтобы увидеть станцию в Москве и московской области, нужно смотреть на южный небосклон.

Она появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на юго-восток. Для ориентира в настоящее время на юго-западе по вечерам хорошо видная планета Венера в виде ярчайшей «звезды». Для наблюдений рекомендуем выбирать открытую местность и ждать появление станции на небе заранее.

МКС движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 000 км/ч на высоте чуть более 400 км. Всего за 90 минут космонавты совершают кругосветное путешествие вокруг нашей планеты, а за сутки успевают облететь её 16 раз. Сейчас на борту находятся трое космонавтов экипажа МКС-62: Олег Скрипочка (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Джессика Меир (NASA). Для других городов график можно посмотреть на сайте.

22 марта | 20:18 ЮЗ — 20:21 ЮВ | яркость: −2,5 зв. вел | наибольшая высота 25°​23 марта | 19:31 ЮЮЗ — 19:35 ВЮВ | яркость: −2,1 зв. вел | наибольшая высота 20°24 марта | 20:19 ЮЗ — 20:23 ВЮВ | яркость: −2,9 зв. вел | наибольшая высота 35°25 марта | 19:32 ЮЗ — 19:38 В | яркость: −2,6 зв. вел | наибольшая высота 30°25 марта | 21:08 ЗЮЗ — 21:11 ЮЮЗ | яркость: −2,2 зв. вел | наибольшая высота 40°26 марта | 20:21 ЗЮЗ — 20:25 ВЮВ | яркость: −3,1 зв. вел | наибольшая высота 41°27 марта | 19:34 ЗЮЗ — 19:40 ВЮВ | яркость: −3,0 зв. вел | наибольшая высота 38°27 марта | 21:10 З — 21:13 ЮЮЗ | яркость: −2,9 зв. вел | наибольшая высота 35°28 марта | 20:23 ЗЮЗ — 20:27 ЮВ | яркость: −3,0 зв. вел | наибольшая высота 39°29 марта | 19:35 ЗЮЗ — 19:41 ВЮВ | яркость: −3,0 зв. вел | наибольшая высота 41°29 марта | 21:12 З — 21:15 ЮЮЗ | яркость: −2,3 зв. вел | наибольшая высота 25°30 марта | 20:24 З — 20:29 ЮЮВ | яркость: −2,5 зв. вел | наибольшая высота 3031 марта | 19:37 З — 19:43 ЮВ | яркость: −2,6 зв. вел | наибольшая высота 34°01 апреля | 20:27 ЗЮЗ — 20:31 ЮЮВ | яркость: −1,8 зв. вел | наибольшая высота 20°

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