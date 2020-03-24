Осмотр больницы в Коммунарке

Source: President of Russia – Kremlin

Ранее сегодня Президент провёл совещание, посвящённое мерам по борьбе с коронавирусом. В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Беседа с главврачом ГКБ №40 Денисом Проценко

Д.Проценко: Экстракорпоральная мембранная оксигенация – это технология, которая вернулась к нам в реанимацию из операционных после свиного гриппа. В городе есть, и достаточно, создан ЭКМО-центр на базе одной из больниц.

Сегодня у нас в департаменте был «круглый стол» с обсуждением с нашими китайскими коллегами. Они говорят, что в отличие от свиного гриппа у них ЭКМО не нашло такого отражения в их госпитале. Притом, что он принял более 6 тысяч больных, всего 11 случаев было ЭКМО.

Т.Голикова: Видимо, запущенные случаи.

Д.Проценко: Это запущенные. Что позволяет надеяться, что мы тоже без этого… Технология, с одной стороны, достаточно жизнеспасающая, но она очень агрессивная.

В.Путин: Денис Николаевич, хочу Вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу.

Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно всё работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это всё налажено. И тяжелые больные, за ними уход виден, вокруг койки сразу три специалиста работают. Люди, которые идут на поправку, – совсем другая жизнь начинается.

Всё в значительной степени благодаря Вам. Потому что иногда, я это знаю по себе, надо уметь организовать работу. У Вас получилось. Это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода.

Мы сейчас с коллегами будем в Правительстве обсуждать меры и специального, медицинского характера по дальнейшей локализации распространения вируса, и меры экономического характера.

У Вас как человека, который, что называется, в поле, напрямую с этим сталкивается и работает, какие соображения, замечания, предложения, может быть, по организации нашей работы? Не только в Москве, мы будем говорить об организации работы подобного рода на всей территории России.

Д.Проценко: С медицинской точки зрения, сейчас описано, по большому счёту, два сценария: «азиатский» сценарий, когда это быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных.

Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов, все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города, высоких компетенций, эта та самая «итальянская» модель.

А если мы вдруг внезапно пойдём по «китайскому» или «корейскому» пути и всё это оборвётся в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию. Но мне кажется, что всё равно готовиться надо к наиболее тяжёлому.

С.Собянин: Да, Владимир Владимирович, мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложному вызову, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы – ну и слава Богу, но надо готовиться.

В.Путин: Конечно. Мы в первой части нашей сегодняшней работы с коллегами обсуждали, как раз об этом и говорили, честно говоря, как раз об этом говорили. Сейчас в более широком составе посоветуемся с Правительством.

Денис Николаевич, спасибо Вам большое.

Д.Проценко: Спасибо Вам за Вашу высокую оценку.

Мне кажется, Ваш приезд для команды – самая большая мотивация.

В.Путин: Хотелось бы, чтобы это не только для Вашей команды. Хотелось бы передать благодарность всем медикам, которые работают сейчас в лучших традициях русской, российской отечественной медицины, помогая людям.

Всего наилучшего.

Д.Проценко: Спасибо.

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