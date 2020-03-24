Сенаторы и депутаты подготовили законопроект в сфере цифровизации здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

В ближайшие дни в Государственную Думу будет внесен законопроект, который повысит доступность медицинской помощи для граждан – в том числе для тех, которые нуждаются в диагностировании коронавируса, сообщил А. Турчак.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн и Дмитрий Морозов подготовили законопроект «О внесении изменений в статью 14.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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«В условиях борьбы с коронавирусом многократно возрастает значимость тех законодательных инициатив по цифровизации здравоохранения, с которыми выступал Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации», — заявил Андрей Турчак. Он сообщил, что в ближайшие дни в Государственную Думу будет внесен законопроект, который повысит доступность медицинской помощи для граждан – в том числе для тех, которые нуждаются в диагностировании вируса.

Предлагается внести изменения в федеральное законодательство, позволившие использовать телемедицинские технологии для оказания медицинской помощи

Авторы документа предлагают внести изменения в федеральное законодательство, позволившие использовать телемедицинские технологии для оказания медицинской помощи.

Как пояснил Андрей Турчак, сегодня в России закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение. В других странах телемедицина предполагает диагностику и диагноз, как минимум предварительный. Это касается гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных, синусовых и других. «Наш законопроект изменит ситуацию. Он разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение. Не говоря уже о том, что позволит оказывать пациенту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации», — рассказал вице-спикер СФ.

«Здоровье наших граждан – превыше всего. Пора устранить преграды и создать все условия для доступного и качественного здравоохранения, которое должно включать телемедицинские услуги. И мы обязательно этого добьёмся», — подчеркнул парламентарий.

Ирина Рукавишникова отметила значимость информационных технологий для развития качественной отечественной медицины.

Парламентарий сказала, что в работе над законопроектом сенаторы настроены на серьезное и конструктивное сотрудничество с Министерством здравоохранения РФ. «Необходимо четко определить перечень заболеваний, по которым можно проводить диагностику при помощи телемедицины. Прежде всего, речь идёт об удаленных территориях, что крайне важно для многих субъектов РФ».

По словам Ирины Рукавишниковой, телемедицина даёт возможность экономить время врача, снизить нагрузку на медиков, а это значимый вопрос при нехватке специалистов, прежде всего, в отдаленных сельских районах.

Сенатор указала на ещё один существенный момент – экстренную доврачебную помощь. Например, при инсульте дорога каждая минута. «И пока родственники ждут приезда скорой помощи или прилета санитарной авиации важно не упустить драгоценные минуты и провести необходимые для больного действия. Вот здесь и нужны четкие, профессиональные инструкции специалистов в интерактивном режиме».

Как отмечают авторы, в проекте закона предлагается не только закрепить возможность проведения медицинских осмотров дистанционно, но и применять дополнительные способы идентификации и аутентификации участников взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (биометрические данные, усиленная квалифицированная электронная подпись, идентификаторы, присвоенные медицинской организацией и другие, установленные Правительством Российской Федерации.

Предлагаемые новеллы законопроекта направлены на повышение доступности и удобства получения современной медицинской помощи вне зависимости от места проживания и нахождения граждан.

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