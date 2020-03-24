Совещание о мерах по поддержке экономики

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы с утра сегодня с некоторыми в том числе здесь присутствующими обсуждали эпидемиологическую обстановку в стране, в Московском регионе в частности. Говорили, что и как нужно дополнительно сделать, для того чтобы остановить распространение коронавируса.
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А вас попросил собраться здесь сегодня, для того чтобы поговорить о мерах по поддержке экономики в этой связи. Вы все хорошо знаете, что, к сожалению, эта эпидемия негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что Правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме. Михаил Владимирович в ежедневном же режиме мне докладывает об этом.
Предлагаю сегодня пообсуждать и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие‑то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными для использования в складывающейся сегодня обстановке.
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