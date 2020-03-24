Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6323.03.2020 18:40

Экипажи МКС-63 приняли участие в предполетных мероприятиях

После заседания Межведомственной комиссии космонавты предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию 23 марта 2020 года посетили рабочий кабинет Юрия Гагарина в музее Центра подготовки космонавтов, где каждый оставил свою запись в книге предстартовых записей экипажей.

В составе основного экипажа МКС-63 — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублерами являются космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн.

Окончанием программы дня стало возложение цветов к памятнику первому космонавту мира Юрию Алексеевичу Гагарину.

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