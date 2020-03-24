Source: Russia Federal Space
#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6323.03.2020 18:40
Экипажи МКС-63 приняли участие в предполетных мероприятиях
После заседания Межведомственной комиссии космонавты предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию 23 марта 2020 года посетили рабочий кабинет Юрия Гагарина в музее Центра подготовки космонавтов, где каждый оставил свою запись в книге предстартовых записей экипажей.
В составе основного экипажа МКС-63 — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублерами являются космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн.
Окончанием программы дня стало возложение цветов к памятнику первому космонавту мира Юрию Алексеевичу Гагарину.