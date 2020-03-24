Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6324.03.2020 16:15

Экипажи «Союз МС-16» прибыли на Байконур

Утром 24 марта 2020 года в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, убывающих на космодром Байконур. В составе основного экипажа: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Кристофер Кэссиди, их дублеры: Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

Спустя несколько часов они прибыли на Байконур для завершения предстартовой подготовки. Командиры экипажей доложили членам Технического руководства и Государственной комиссии о готовности к тренировкам, после чего направились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс ЦПК. В течение двух недель им предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

В среду, 25 марта, основной и дублирующий экипажи проведут первую «примерку» (тренировку) в пилотируемом корабле «Союз МС-16». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля текущего года в 11:05 мск с площадки № 31 космодрома Байконур.

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