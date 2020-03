Valsts prezidents un Baltkrievijas prezidents tālsarunā vienojas par iespējami drīzu A. Lukašenko vizīti Latvijā

Valsts prezidentam Egilam Levitam šodien bija tālsaruna ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Abi prezidenti, atzīmējot labās kaimiņattiecības, pārrunāja aktuālos divpusējos un starptautiskās dienaskārtības jautājumus. Sarunā abi prezidenti vienojās, ka koronavīrusa Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ šajā aprīlī paredzētā Baltkrievijas prezidenta vizīte Latvijā tiks pārcelta uz citu laiku iespējami drīz, abām pusēm saskaņojot datumus. Abi prezidenti apmainījās ar informāciju par valstu rīcību Covid-19 ierobežošanā. E. Levits un A. Lukašenko pozitīvi novērtēja Latvijas un Baltkrievijas sadarbību repatriācijas jautājumos saistībā ar koronavīrusa Covid-19 krīzi, nodrošinot to, ka no Latvijas var izbraukt Baltkrievijas pilsoņi, savukārt caur Minsku uz Latviju var nokļūt mūsu valstspiederīgie. Tāpat abi prezidenti pārrunāja nepieciešamību stiprināt Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sadarbību, tai skaitā transporta jomā, kam īpaša uzmanība tiks pievērsta gaidāmās A. Lukašenko vizītes laikā Latvijā. E. Levits un A. Lukašenko apspriedās arī par gaidāmo Pasaules čempionātu hokejā 2021. gadā, kam jānotiek Latvijā un Baltkrievijā.

Source: President of Latvia in Latvian