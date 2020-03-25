А. Клишас: Меры, предложенные губернатором Красноярского края, направлены на защиту конституционных прав граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что эти предложения позволит предупредить угрозу массового распространения заболеваний.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края поддержал меры по борьбе с коронавирусом, принятые губернатором Александром Уссом. УссАлександр ВикторовичГубернатор Красноярского края

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Губернатор Красноярского края поручил главам муниципалитетов свести к минимуму командировки своих сотрудников, поручил руководителям важных и потенциально опасных объектов по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, а у работающих регулярно измерять температуру. Жителям Красноярского края предложат отказаться от деловых и личных поездок, если это возможно.

«Ограничительные меры направлены на предупреждение массового распространения коронавирусной инфекции», — сказал сенатор.

Введение ограничительных мер в рамках принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией является оправданным

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации введение ограничительных мер в рамках принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией является оправданным. Данные меры направлены на защиту конституционных прав граждан, на обеспечение их здоровья. Их своевременное принятие позволит предупредить угрозу массового распространения заболеваний», — подчеркнул Андрей Клишас.

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