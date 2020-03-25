А. Клишас: Обращение Президента РФ к гражданам России подчеркивает социальный характер российского государства

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, Президент России акцентировал приоритет здоровья и интересов людей.

Обращение Президента РФ к гражданам России подчеркивает социальный характер российского государства. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«Проведение социально ориентированной государственной политики — одно из базовых положений поправок в Конституцию страны. Выступление Президента России находится именно в этой логике — социального характера государства и приоритета интересов людей», — сказал сенатор.

Российское государство в сложной ситуации идет не по пути ограничений, а по пути усиления социальных прав и гарантий

«Российское государство в сложной ситуации идет не по пути ограничений, а по пути усиления социальных прав и гарантий — в первую очередь для человека труда. Предпринимаются меры по защите экономического суверенитета страны, предотвращения вывода средств за рубеж. Капиталы, заработанные в России, должны работать на благо каждого гражданина».

Президент принял все меры для защиты людей, их здоровья, но ситуация требует ответственного поведения каждого, считает Андрей Клишас. «Государство, граждане, предприниматели — все должны действовать солидарно. Только так можно справиться с ситуацией, только в этом случае мы выйдем из кризисной ситуации с наименьшими потерями».

Комментируя слова Президента РФ о необходимости перенести Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на более позднюю дату, сенатор отметил, что это подтверждение неизменности позиции главы государства.

«Назначая дату голосования на 22 апреля, Президент России говорил о том, что абсолютный приоритет — это здоровье граждан, и голосование может быть перенесено», — подчеркнул Андрей Клишас.

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