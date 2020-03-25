А. Кудрин выступил на заседании Совета Федерации с отчетом о работе Счетной палаты в 2019 году

Source: Russia – Council of the Federation

Ведомство обновило направления работы, сконцентрировав их на направлениях, которые сегодня наиболее важны для населения, отметил он.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил на заседании Совета Федерации с отчетом о работе ведомства в 2019 году.

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«Одним из больших изменений в 2019 году стала ротация аудиторского состава», — сказал Алексей Кудрин. По его словам, с приходом новых аудиторов поменялась структура Счетной палаты. «Мы выделили отдельные направления, отдельные департаменты, которые занимаются здравоохранением и спортом, наукой и инновациями, и ряд других департаментов. Мы обновили направления нашей работы, сконцентрировав их на тех направлениях, которые сегодня наиболее важны для населения, для успеха реализации национальных проектов».

В 2019 году была продолжена трансформация Счетной палаты. «Миссия палаты заключается не просто в анализе, контроле бюджетных ресурсов, а в совершенствовании государственного управления», — сказал он.

«Мы подготовили новый стандарт по стратегическому аудиту как тщательному анализу государственной политики, оценки рисков, выявлению несистемных проблем и предложению конкретных решений». Ориентируясь на стратегический аудит, Счетная палата проводит анализ национальных проектов.

«Мы ориентируемся на анализ социально острых проблем», подчеркнул Алексей Кудрин. Это такие вопросы, как обеспечение жильем детей-сирот, протезы для инвалидов, организация медико-социальной экспертизы, обеспеченность детских поликлиник.

Глава СП затронул вопрос несбалансированности региональных бюджетов и путях решения этой проблемы.

Алексей Кудрин рассказал об обучении сотрудников Счетной палаты, в том числе применению цифровых методов и дистанционного аудита. В 2020 году планируется серия удаленных вебинаров для инспекторов СП.

«В 2019 году мы учитывали в своей работе рекомендации Совета Федерации по итогам обсуждения отчета о работе СП в 2018 году. В Совет Федерации направляются все наши документы, параллельно мы работаем над обеспечением доступности наших отчетов, проводим проверки по вашим заданиям. В частности, достигнут серьезный прогресс в одном из обозначенных вами направлений – мы совместно комплексно проработали возможность более раннего рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Сейчас принята «дорожная карта» по подготовке такого более раннего рассмотрения, требуется внести изменения в ряд нормативных актов Правительства. С 2022 года, надеюсь, мы перейдем на новый порядок рассмотрения такого отчета», — сказал он.

Алексей Кудрин ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как взаимодействие СП с контрольно-счетными органами регионов, долговая нагрузка регионов, перспективы выделения им дополнительных дотаций из федерального бюджета, меры поддержки бизнеса в связи с текущей ситуацией.

Парламентарии отметили эффективное взаимодействие Совета Федерации и Счетной палаты и призвали СП продолжать осуществлять мониторинг мер поддержки малого бизнеса и рынка труда в связи с текущей ситуацией.

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