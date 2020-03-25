Внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю:

1. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 4, ст. 346) и в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную этим Указом, следующие изменения:

а) из подпункта «а» пункта 4 Указа слова «, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения» исключить;

б) в структуре:

раздел II «Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам» после слов «Министерство здравоохранения Российской Федерации» дополнить словами «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения»;

из раздела III «Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» слова «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения» исключить.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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