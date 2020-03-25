В. Бондарев: Помимо конкретных цифр развития Вооруженных Сил России необходимо оценивать еще и динамику их роста

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал выступление Министра обороны России в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

На примере модернизации и стремительного развития Вооруженных Сил мы в очередной раз доказали, что для России посильно решение любых, даже самых сложных задач, – подчеркнул председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Сенатор прокомментировал выступление Министра обороны России Сергея Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

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Сенатор напомнил, что Министр обороны подробно рассказал об успехах в области развития наших армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Министр сообщил, что оснащенность войск современным вооружением, военной и специальной техникой доведена до 68,2 проц., а к концу года, по прогнозам, мы достигнем целевого показателя в этой области – 70 проц. Кроме того, доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года достигнет уровня 87 проц.

Министр обороны подробно рассказал об успехах в области развития наших армии, флота и оборонно-промышленного комплекса

«Это очень высокие показатели, но помимо конкретных цифр мы должны оценивать еще и динамику их роста», — отметил Виктор Бондарев.

Сенатор обратил внимание на то, что в 2012 году только лишь 21 проц. российских граждан оценивал нашу армию как эффективную, а теперь показатель доверия достиг почти 90 проц. «Это колоссальный прорыв. Отсюда и повышение престижа военной службы, обуславливающее, в том числе, рост числа контрактников в российских Вооруженных Силах, и увеличение конкурса в военных вузах», — сказал глава Комитета СФ по обороне и безопасности.

Он также обратил внимание, что два года назад Президент России в Послании Федеральному Собранию заявил о высокотехнологичных оружейных новинках, разработанных отечественными инженерами-конструкторами, а сегодня Министр обороны сообщил о достижениях в области освоения и продвижения этого оружия.

«Так, в России уже завершена модернизация предприятий для серийного производства МБР пятого поколения «Сармат», на опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой РК «Кинжал», проводятся летно-конструкторские испытания ракеты «Циркон», в прошлом году на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард» и поступили лазерные установки «Пересвет». Это очень высокие темпы, которые также свидетельствуют об умении России сконцентрироваться перед внешней угрозой», — подчеркнул Виктор Бондарев.

По его мнению, нельзя исключать желание отдельных субъектов международной деятельности в плане реализации их гегемонистских амбиций. «Поэтому сейчас важно не ослаблять бдительность в вопросах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности», — заключил сенатор.

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