В рамках «Времени эксперта» в СФ выступил академик РАН, доктор медицинских наук Н. Брико

Source: Russia – Council of the Federation

Современные эпидемиологические угрозы человечеству требуют особого внимания на государственном и международном уровне, считает ученый.

В рамках «Времени эксперта» перед сенаторами выступил главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Николай Брико.

Тема его доклада — «Современные эпидемиологические угрозы человечеству».

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Николай Брико напомнил, что Президент РФ в Указе об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической защиты обозначил основные биологические угрозы и определил задачи по их нейтрализации. «Одна из таких угроз – распространение инфекционных болезней. Массовые инфекционные болезни, имеющие склонность к эпидемиологическому распространению, оказывали и продолжают оказывать выраженное влияние на социальную и экономическую ситуацию».

Ученый отметил, что в 2000 году Совет Безопасности ООН декларировал, что инфекционные болезни переросли из проблемы здравоохранения в глобальную политическую, социальную и экономическую проблему.

Эксперт рассказал о важности иммунопрофилактики и вакцинации как в государственном, так и в мировом масштабе. «Вакцинация рассматривается как стратегическая инвестиция в охрану здоровья, благополучия, инструмент демографической политики и биологической безопасности страны».

Николай Брико остановился на истории мировых эпидемий и проблеме нового коронавируса.

Ученый считает важным соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, профильных ведомств, государственных служб, направленных на снижение заболеваемости. «Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за уклонение от изоляционно-ограничительных мер, социальной изоляции для заболевших и лиц, предположительно инифицированных коронавирусом», — считает Николай Брико.

Он обратил внимание на необходимость правильного и своевременного информирования граждан о заболевании и противодействия ложной информации, которая может стать дополнительным препятствием в борьбе с вирусом.

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