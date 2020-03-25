О результатах надзорного сопровождения реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована практика прокурорского надзора в сфере реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

С учетом важности создания в стране благоприятных условий для ведения бизнеса прокуроры внимательно следят за надлежащей реализацией мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В ходе его надзорного сопровождения приняты меры к устранению около 400 нарушений законодательства, внесено 143 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 лицо, в суды направлено 2 заявления, о недопустимости нарушения закона предостережено 7 должностных лиц, по направленному прокурором материалу проверки возбуждено 1 уголовное дело.

Одной из причин неполного использования бюджетных средств является длительное непринятие уполномоченными органами порядков оказания финансовой поддержки хозяйствующих субъектов.

В Челябинской области прокурорское реагирование потребовалось в связи с несвоевременным утверждением областными министерствами экономического развития и сельского хозяйства порядков предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего остались неизрасходованными свыше 60 млн рублей финансовой помощи бизнесу.

В республиках Адыгея, Башкортостан, Крым, Тыва и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областях, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прокуроры приняли меры для обеспечения формирования правовой основы реализации указанного национального проекта и пресечения случаев возложения на предпринимателей не предусмотренных законом обязанностей. Всего прокурорами опротестовано 38 незаконных нормативных правовых актов.

В ряде регионов прокурорское вмешательство потребовалось в связи с ненадлежащей информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства (республики Крым, Тыва, Алтайский край, Воронежская, Ростовская, Тюменская и Ульяновская области, г. Севастополь).

Средствами прокурорского надзора пресечены нарушения порядка и условий оказания помощи предпринимателям (Удмуртская Республика, Камчатский и Красноярский края, Брянская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области).

Принципиальной оценки прокуроров потребовали случаи недостижения целевых индикаторов региональных проектов при реализации национального проекта (Красноярский край, Самарская область).

В рамках надзорного сопровождения реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» прокурорами выявлено 76 нарушений закона, для их устранения внесено 28 представлений, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц, принесено 3 протеста, для решения вопроса об уголовном преследовании в следственные органы направлен 1 материал проверки.

Мерами прокурорского реагирования обеспечивалась законность региональной нормативной правовой базы. В Пензенской области только после вмешательства прокурора региональным правительством с учетом требований федерального законодательства скорректирован порядок предоставления субсидий на поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности.

Пресечены факты невыполнения обязательств по оплате исполненных публичных контрактов, их искусственного дробления в целях уклонения от конкурентных процедур (Белгородская и Калужская области).

Прокурорами принимались меры в связи с неэффективным использованием финансовых ресурсов, затраченных на достижение целевых показателей национального проекта в сфере труда.

В Тюменской области прокурором от руководителя одного из центров занятости населения потребовано надлежащим образом использовать оборудование, поставленное для повышения эффективности деятельности службы занятости.

В Челябинской области основанием для надзорного реагирования послужили допущенные центром занятости населения нарушения бюджетного законодательства, выразившиеся в освоении только 60 % бюджетных средств, выделенных в 2019 году на переобучение и повышение квалификации.

В Ярославской области прокуратурой внесены представления руководителям четырех образовательных организаций, необоснованно выдавшим документы о повышении квалификации работников юридического лица, которые в обучении не участвовали, при том что финансирование данных затрат осуществлялось за счет средств национального проекта в сфере труда. Инициировано уголовное преследование виновных должностных лиц.

В рамках надзора за выполнением мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» прокурорами выявлено 25 нарушений закона, для их устранения внесено 9 представлений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, объявлено 1 предостережение.

В Республике Бурятия, Камчатском и Приморском краях прокурорами пресечены нарушения, связанные с разработкой и утверждением конкурсной документации, установлением условий приемки и оплаты выполненных работ.

Принципиальной оценки прокуроров в Саратовской и Челябинской областях потребовали случаи несоблюдения сроков строительства и реконструкции пунктов пропуска в рамках ранее заключенных государственных контрактов.

Надзор за реализацией национальных проектов остается одним из наиболее актуальных направлений работы прокуроров.

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