«Сахалин Энерджи» отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 марта 2020, 16:00

Сегодня газовоз Hyundai Aquapia взял на борт 1800-ю стандартную партию сжиженного природного газа, производимого на ПК «Пригородное» с 2009 года в рамках проекта «Сахалин-2». Партия отправится в Южную Корею, к компании-покупателю Korean Gas Corporation. Примечательно, что это первый заход судна в порт Пригородное и акваторию российских вод.

Завод по производству СПГ является одним из ключевых объектов проекта «Сахалин-2». Газ поступает с морских платформ, расположенных на севе­ро-восточном шельфе острова, по тру­бопроводу, протяженность которого со­ставляет более 800 км.

По словам заместителя коммерче­ского директора «Сахалин Энерджи» Артура Любниевски, на сегодняшний день завод находится в десятке круп­нейших среди производителей сжижен­ного природного газа в мире. «Отгрузка 1800-й стандартной партии СПГ — боль­шое достижение для компании „Са­халин Энерджи“. Мы стремимся быть надежным производителем на мировом уровне и доставлять углеводороды на­шим покупателям безопасно и своевре­менно. В 2019 году доля сахалинского СПГ составила более 3% от общеми­рового импорта и около 8% от импорта на рынок Японии — самого крупного потребителя СПГ в мире. За историю проекта сахалинский сжиженный при­родный газ доставлялся в 47 портов в 7 странах мира», — добавил Артур Люб­ниевски.

Одна стандартная партия приравни­вается к 65 тысячам тонн СПГ. Всего с начала запуска завода (чуть более 11 лет назад) «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила порядка 117 млн тонн сжи­женного природного газа. Благодаря регулярной оптимизации работы произ­водственных систем и отладке оборудо­вания компания добивается показателей, которые превышают проектную мощ­ность завода, составляющую 9,6 млн т СПГ в год. Сейчас завод производит бо­лее 11 млн тонн СПГ в год.

Погрузка и транспортировка произ­веденных компанией партий СПГ осу­ществляется как газовозами покупате­лей, так и специализированными судами серии «Гранд» (Grand Elena, Grand Aniva и Grand Mereya), а также судами Amur River и Ob River, зафрахтованными ком­панией на долгосрочной основе.

Справка

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ), производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 4 процентов мирового объема СПГ.

Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день нефть поставляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, США, Филиппины, Тайвань. Основными покупателями СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая.

Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

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