«Сахалин Энерджи» отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
25 марта 2020, 16:00
Сегодня газовоз Hyundai Aquapia взял на борт 1800-ю стандартную партию сжиженного природного газа, производимого на ПК «Пригородное» с 2009 года в рамках проекта «Сахалин-2». Партия отправится в Южную Корею, к компании-покупателю Korean Gas Corporation. Примечательно, что это первый заход судна в порт Пригородное и акваторию российских вод.
Завод по производству СПГ является одним из ключевых объектов проекта «Сахалин-2». Газ поступает с морских платформ, расположенных на северо-восточном шельфе острова, по трубопроводу, протяженность которого составляет более 800 км.
По словам заместителя коммерческого директора «Сахалин Энерджи» Артура Любниевски, на сегодняшний день завод находится в десятке крупнейших среди производителей сжиженного природного газа в мире. «Отгрузка 1800-й стандартной партии СПГ — большое достижение для компании „Сахалин Энерджи“. Мы стремимся быть надежным производителем на мировом уровне и доставлять углеводороды нашим покупателям безопасно и своевременно. В 2019 году доля сахалинского СПГ составила более 3% от общемирового импорта и около 8% от импорта на рынок Японии — самого крупного потребителя СПГ в мире. За историю проекта сахалинский сжиженный природный газ доставлялся в 47 портов в 7 странах мира», — добавил Артур Любниевски.
Одна стандартная партия приравнивается к 65 тысячам тонн СПГ. Всего с начала запуска завода (чуть более 11 лет назад) «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила порядка 117 млн тонн сжиженного природного газа. Благодаря регулярной оптимизации работы производственных систем и отладке оборудования компания добивается показателей, которые превышают проектную мощность завода, составляющую 9,6 млн т СПГ в год. Сейчас завод производит более 11 млн тонн СПГ в год.
Погрузка и транспортировка произведенных компанией партий СПГ осуществляется как газовозами покупателей, так и специализированными судами серии «Гранд» (Grand Elena, Grand Aniva и Grand Mereya), а также судами Amur River и Ob River, зафрахтованными компанией на долгосрочной основе.
Справка
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ), производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.
Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 4 процентов мирового объема СПГ.
Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день нефть поставляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, США, Филиппины, Тайвань. Основными покупателями СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая.
Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).
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