Совет Федерации ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Армении

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 марта. – Совет Федерации ФС Российской Федерации ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения. Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

Протокол о внесении изменений предусматривает, что декларирование товаров, указанных в статье 1 Соглашения (бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута, парафина жидкого нефтяного), вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Армения, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования.

В ходе заседания Совет Федерации также заслушал доклад Председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина о работе Счетной палаты в 2019 году. Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев отметил, что в экспертном докладе «Открытость государства в России», подготовленном для Счетной палаты в 2019 году, наивысшие оценки получили четыре министерства, среди которых Минэнерго России.

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