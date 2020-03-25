Совместное заявление Группы Всемирного банка и Международного Валютного Фонда о призыве к действиям в отношении долга стран МАР

Source: IMF – News in Russian

25 марта 2020 г.

Группа Всемирного банка и Международный Валютный Фонд сделали сегодня следующее совместное заявление Группе 20-ти об облегчении бремени долга беднейших стран.

Вспышка коронавируса, вероятно, приведет к очень серьезным экономическим и социальным последствиям для стран МАР, в которых проживает четверть мирового населения и две трети мирового населения, живущего в крайней нищете.

Группа Всемирного банка и Международный Валютный Фонд призывают немедленно, ив соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов, приостановить выплаты по долгу стран МАР, которые обратятся с просьбой опредоставлении льгот. Это поможет удовлетворить неотложные потребности стран МАР в ликвидности для решения проблем, вызванных вспышкой коронавируса, и даст время для оценки воздействия кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

Мы предлагаем лидерам Группы 20-ти поручить ГВБ и МВФ провести такие оценки, втом числе определить страны с неустойчивой долговой ситуацией и подготовить предложение по комплексным мерам со стороны официальных двусторонних кредиторов для удовлетворения нужд стран МАР как в финансировании, так и облегчении бремени долга. Мы представим это предложение для одобрения Комитету по развитию во время Весенних совещаний (16–17 апреля).

Группа Всемирного банка и МВФ считают, что в настоящий момент крайне важно принять глобальный подход, направленный на облегчение положения развивающихся стран, а также дать убедительный сигнал финансовым рынкам. Международное сообщество будет приветствовать поддержку этого призыва к действиям Группой 20-ти.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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