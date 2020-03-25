Указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой постановляю:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 марта, № 0001202003170038) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», определяется отдельным указом Президента Российской Федерации.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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