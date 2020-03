Valsts prezidents pateicas medicīnas nozarē strādājošajiem par nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu Latvijas iedzīvotāju veselības labā

25. martā Valsts prezidents Egils Levits sazinājās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktori Lieni Cipuli un izteica sirsnīgu pateicību personīgi dienesta direktorei, kā arī visiem NMPD darbiniekiem par to, kas tiek darīts, ierobežojot koronavīrusa Covid-19 izplatību. “Jūs esat “frontes pirmajās līnijās”, un liels paldies arī Jums personīgi par stingro un kompetento vadības stilu, kā arī visiem darbiniekiem par izturību un profesionālo darbu,” sacīja Valsts prezidents. L. Cipule uzsvēra, ka NMPD ļoti cenšas darīt visu profesionāli: “Tas ir mūsu darbs, dienests ir ļoti saliedēts un turpina darīt to, kas šajā situācijā ir jādara.” Abas puses apspriedās par situāciju ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Valsts prezidents interesējās par aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu. L. Cipule uzsvēra, ka darbinieki ir aizsargāti visaugstākajā līmenī, un tas ir tāpēc, ka NMPD ir sācis ļoti laicīgi gatavoties jau pie pirmajām ziņām par vīrusa izplatību pasaulē. L. Cipule arī uzsvēra, ka pateicas visiem, kuri atbalsta NMPD darbu, tai skaitā Veselības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ministru kabinetam kopumā. Tāpat NMPD direktore Liene Cipule uzsvēra, ka Latvijas uzņēmēju iesaiste ir apsveicama un ļoti nepieciešama šajā situācijā, jo tas pārorientē ražošanu valsts iekšienē, radot tos produktus, kas šobrīd sabiedrībā ir pieprasīti, un tas vairo kopējās aizsardzības spējas pret vīrusa izplatību. Tāpat L. Cipule vēlreiz aicināja visu sabiedrību būt ļoti atbildīgiem un ievērot NMPD sniegtās vadlīnijas. E. Levits sarunas noslēgumā vēlreiz pateicās NMPD un visiem dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti šī vīrusa ierobežošanā, par augsto gatavību un profesionālo darbu. Valsts prezidents Egils Levits šodien ir nosūtījis arī pateicības vēstuli ārstiem, ārstu palīgiem, medmāsām, NMPD šoferiem, dispečeriem, laboratoriju darbiniekiem, atbildīgo dienestu vadītājiem un medicīniskās palīdzības koordinatoriem: “Mēs visi apzināmies, ka epidēmijas izplatības laikā tieši jūs esat visvairāk apdraudēti. Jūs pildāt savu profesionālo pienākumu un piepildāt savu aicinājumu. Bet ne tikai – jūs mūsu labā strādājat nesavtīgi un pašaizliedzīgi. Es izsaku jums vislielāko cieņu un pateicību savā un visas mūsu tautas vārdā.” Vēstulē Valsts prezidents arī uzsver, ka šis ir pārbaudes laiks visai mūsu sabiedrībai, katra cilvēka atbildīgumam, disciplinētībai, apzinīgumam un rūpēm par līdzcilvēkiem. “Ārkārtas situācija atgādina par medicīnas darbinieku patieso nozīmi sabiedrībā, veselības nozares nozīmi mūsu valstī un valsts politikā. Tā atgādina, ka veselības aprūpe nav abstrakti skaitļi, bet katra mūsu veselība un dzīve. Esmu pārliecināts, ka šī ārkārtas situācija ilgtermiņā kļūs par katalizatoru apņēmībai sakārtot un atbilstoši finansēt veselības aizsardzības sistēmu. Latvijas cilvēkiem tas ir nepieciešams,” tā E. Levits.

Source: President of Latvia in Latvian