А. Кутепов: Необходимо устранить проблемы взаимодействия между ведомствами в сфере судостроения

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ направил письма в Правительство РФ по вопросам развития российского судостроения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо первому заместителю Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову по вопросам развития российского судостроения.

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Сенатор напомнил, что в рамках совещания на тему «О перспективах развития российского судостроения», которое проходило на площадке Комитета СФ по экономической политике 24 декабря 2019 г., участниками совещания были обозначены проблемы, связанные с «заморозкой» строительства судов, по которым работы были начаты в период с 1994 г.

Андрей Кутепов отметил, что по итогам проведенной Комитетом СФ работы получены данные о ряде объектов незавершенного строительства – судов рыбопромыслового флота. Например, научно-исследовательское судно на базе проекта 13505 стр. № 903 находящееся на ответственном хранении по адресу: Российская Федерация, г. Хабаровск, у л. Кирова, дом. 1 к, ООО «Центр недвижимости и судостроения», а также научно-исследовательское судно на базе проекта 21970 на базе проекта 13031 стр. №508 находящееся на ответственном хранении в АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», научно-исследовательское судно на базе проекта 21740 стр. № 401, находящееся на ответственном хранении в ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» и другие.

Сенатор обратил внимание, что по всем вышеуказанным судам отсутствуют решения, позволяющие либо осуществить достройку судов, либо принять иные меры, что делает экономический эффект от вложенных средств в указанные суда отрицательным.

В сфере судостроения имеется ряд проблем, связанных с передачей полномочий, осуществляемых в морских портах, в том числе государственного портового контроля в отношении судов рыбопромыслового флота

Андрей Кутепов подчеркнул, что в сфере судостроения имеется также ряд проблем, связанных с передачей полномочий, осуществляемых в морских портах, в том числе государственного портового контроля в отношении судов рыбопромыслового флота, которые переданы Министерству транспорта РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О совершенствовании системы государственного управления морскими рыбными портами» были реорганизованы в форме присоединения к администрациям морских портов, находящимся в ведении Федерального агентства по морскому и речному транспорту, государственные администрации морских рыбных портов, находившиеся в ведении Росрыболовства.

«Несмотря на то, что государственный портовый контроль в отношении судов рыбопромыслового флота, передан в систему Министерства транспорта РФ, согласно Положению о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденному постановлением Правительства РФ, Росрыболовство осуществляет функцию по оказанию государственных услуг по обеспечению безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства», — отметил парламентарий.

По словам Андрея Кутепова, на сегодняшний день существуют вопросы, которые возможно решить только при взаимодействии Росрыболовства с Министерством транспорта РФ. Например, определение минимального состава экипажей судов рыбопромыслового флота.

Сенатор пояснил, что в Положении о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов, утвержденном приказом Минтранса России, отсутствуют требования к минимальному составу судов рыбопромыслового флота. Росрыболовство, начиная с 2018 г., неоднократно ставило перед Минтрансом России вопрос о необходимости доработки действующего приказа или подготовки нового приказа о минимальном составе экипажей судов рыбопромыслового флота.

Андрей Кутепов также напомнил о необходимости ратификации Российской Федерации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, принятого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 22 ноября 2009 г. Он уточнил, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ Соглашение подписано Российской Федерацией. Соглашение вступило в силу 5 июня 2016 г.

Сенатор указал, что проект федерального закона «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ в июле 2017 г., согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, кроме Министерства транспорта РФ. Отказ Министерства транспорта РФ в согласовании законопроекта о ратификации мотивирован тем, что Соглашение предполагает наделение капитана морского порта несвойственными ему функциями, пояснил законодатель.

Андрей Кутепов сообщил, что на основании замечаний Министерства транспорта РФ, Министерством сельского хозяйства РФ был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла». «Данный законопроект также не поддержан Министерством транспорта РФ. Таким образом, вопрос до настоящего времени не решен», — добавил парламентарий.

«На основании изложенного, прошу поручить уполномоченным лицам обеспечить принятие решения по объекту незавершенного строительства научно-исследовательское судно на базе проекта 21970, на базе проекта 13031 стр. №508, а также по иным, указанным в обращении объектам, а также оказать содействие в принятии необходимых нормативных документов, устраняющих проблемы взаимодействия между ведомствами в связи с передачей полномочий», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Соответствующие письма глава Комитета СФ направил заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

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