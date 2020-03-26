Встреча с представителями предпринимательского сообщества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги.

Рад вас видеть. Мы, правда, немножко нарушаем заведенный порядок или тот порядок, который мы пытаемся завести, работать дистанционно. Но вопросы важные, мы уже не стали отменять ту встречу, которую запланировали ранее.

Я не буду характеризовать всю обстановку, потому что вы все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и видите, что происходит у нас в стране, за границей.

У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот ещё этот вирус прилетел. Поэтому мы должны будем, не будем, а должны работать сразу по нескольким направлениям.

Конечно, я уже говорил об этом и ещё раз хочу повторить об этом: важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано.

Вы, наверняка, видели вчерашнее моё заявление, знаете о тех решениях, которые ещё до этого были приняты на уровне Правительства Российской Федерации, пакет довольно солидный. Весь он настроен на то, чтобы поддержать бизнес вообще и особенно поддержать малый и средний бизнес. Мы прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что малый и средний бизнес находятся, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие вот эти два негативных явления моменты в экономике.

Не буду здесь долго растекаться в монологах. Думаю, нам лучше начать диалог. Цель нашей встречи только в одном. Правительство находится в постоянном контакте с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи – послушать вас напрямую, послушать и ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. А мы постараемся – и я, и мои коллеги, здесь присутствующие из Правительства – постараемся соответствующим образом на это отреагировать. Во всяком случае, вы можете быть уверены в том, что всё, что вы скажете, будет услышано. Это сто процентов.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

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