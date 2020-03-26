В. Новожилов отчитался о своей работе за прошлый год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

В рамках региональной поездки член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, представитель в верхней палате от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области выступил на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов с отчетом работы за 2019 год.

Смотрите также

По словам парламентария, прошлый год запомнится как год реализации национальных проектов. Все нацпроекты реализуются через 67 федеральных проектов. Архангельская область принимает участие в реализации 46 из них.

Сенатор проинформировал о своей работе в Комиссии по межбюджетным отношениям, которая курирует предоставление и распределение бюджетных кредитов, дотаций и субвенций в качестве финансовой помощи из федерального бюджета в бюджеты российских регионов. Он обозначил цифры, которые касаются Архангельской области. В частности, на создание в школах сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на Архангельскую область в 2020 г. будет выделено более 14 млн рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе запланировано 568 млн рублей. «Считаю, что у нас неплохие показатели – все это стало возможным благодаря нашей совместной работе: областного Собрания депутатов, правительства Архангельской области, Совета Федерации», — подчеркнул Виктор Новожилов.

В рамках работы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию парламентарием в 2019 г. были предложены две законодательные инициативы Архангельского областного Собрания депутатов и два проекта федеральных законов. Одна из важных инициатив — запуск работы по совершенствованию лесного законодательства. Серьезный вопрос, который сенатору удалось сдвинуть с «мертвой точки» — изменение порядка расчетов субвенции в бюджете ФОМС.

«Сделаем все возможное, чтобы произвести корректировку начисления методик расчетов, это позволит сбалансировать бюджеты территориальных ФОМС. Регион не будет тратить дополнительные средства на эти цели – а это около 700 миллионов ежегодно Данные средства можно будет направить на актуальные социальные нужды. Например, на ремонт больниц, покупку нового медицинского оборудования», — отметил сенатор.

Также среди инициатив Виктора Новожилова и депутатов областного Собрания — изменения в Федеральный закон «О рыболовстве». Предлагается разрешить на территориях национальных парков вести промышленное и прибрежное рыболовство в случаях и порядке, определяемых Правительством РФ. Кроме того, сенатором внесены изменения в законопроект «О государственной регистрации». «Они направлены на целевое и эффективное использование земельных ресурсов. Инициатива позволит более четко определять признаки неиспользованных земельных участков».

MIL OSI