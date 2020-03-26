Г. Карелова: Важно достижение сбалансированного участия женщин и мужчин в общественно-политической жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Научные эксперты Совета Европы провели исследование, посвященное участию женщин в общественно-политической жизни.

В рамках совместного проекта по сотрудничеству России и Совета Европы в области реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин научные эксперты Совета Европы провели исследование на тему «Расширение участия женщин в общественно-политической жизни». По его итогам выпущен доклад «Достижение сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений в Российской Федерации – отчет о лучших европейских практиках», в котором приведен опыт стран – членов Совета Европы.

Смотрите также

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Авторы доклада определили ряд мер и решений по совершенствованию законодательства, улучшению условий труда для женщин, а также развитию эффективной системы обучения и наставничества.

Вице-спикер СФ отметила, что Совет Федерации в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума уделяет особое внимание проектам и инициативам, направленным на расширение участия женщин в общественно-политической жизни. «Этим целям отвечают ряд успешно реализуемых проектов. Среди них проекты «Женское лидерство» и «Наставница», направленные на продвижение женщин на уровень принятия решений, развитие кадрового потенциала и программ наставничества», — сказала сенатор.

Галина Карелова также проинформировала, что Советом Евразийского женского форума проводится конкурс среди государственных и коммерческих организаций по развитию программ женского лидерства. «Более 70 крупных корпоративных компаний представили лучшие практики по созданию эффективных социальных лифтов, снижению кадрового дисбаланса женщин на стартовых позициях и в высшем руководстве. Это свидетельствует о растущем внимании российского бизнеса к продвижению женщин на уровень принятия стратегических решений».

MIL OSI