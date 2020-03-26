Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Союз МС-16#МКС-6326.03.2020 09:31

Корабль «Союз МС-16» допущен к заправке

На космодроме Байконур 25 марта 2020 года состоялось заседание Технического руководства, на котором принято решение о допуске пилотируемого корабля «Союз МС-16» к заправке.

Сегодня, 26 марта 2020 года, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий отрасли приступают к плановым операциям по заправке космического корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания работ на заправочной станции «Союз МС-16» вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, их дублёры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт NASA Стивен Боуэн.

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