МВФ вводит систему индикаторов мер политики, принимаемых государственными органами стран для преодоления пандемии COVID-19

Source: IMF – News in Russian

26 марта 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия – Правительства стран во всем мире предпринимают решительные действия, чтобы ограничить воздействие пандемии COVID-19 на жизни людей и экономику. Многие страны приняли чрезвычайные меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

«Эти меры очень полезны и необходимы, и потребуется сделать еще больше. Сегодня мы вводим систему индикаторов мер политики, призванную помочь нашим странам-членам быть в курсе опыта других стран в борьбе с пандемией и адаптировать различные меры политики и практику к своим особым условиям и потребностям. Обмен знаниями о COVID-19 позволяет нам всем более действенно противостоять этому кризису», — сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Индикаторы мер политики обобщают основные ответные меры экономической политики по состоянию на 24 марта 2020 года. Эти индикаторы не предназначены для проведения сопоставлений между государствами-членами, поскольку ответные меры политики различаются в зависимости от характера шока и условий конкретной страны. Индикаторы сосредоточены на дискреционных мерах, дополняющих существующие системы социальной защиты и страховые механизмы.

Первоначально индикаторы охватывают Группу 20-ти и европейские организации. Вскоре круг стран будет расширен, и информация будет регулярно обновляться.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Keiko Utsunomiya

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI