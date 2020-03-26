Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки26.03.2020 16:58
Мониторинг событий из космоса
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации средствами российской орбитальной группировки.
Так, в период с 19 по 26 марта 2020 года проводился мониторинг следующих событий по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
угроза подтопления в Тюменской, Северо-Казахстанской и Новгородской областях;
паводковая обстановка в Вологодской и Архангельской областях, Хабаровском крае;
готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае;
угрозы природных пожаров в Еврейской автономной области.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съёмка следующих событий:
строительство инфекционной больницы в Новой Москве;
разлив мазута в Приморском крае;
последствия пожара на заводе в Дмитрове.
За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме 339 тысяч квадратных километров (64 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам данные не передавались.
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.