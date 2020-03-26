Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки26.03.2020 16:58

Мониторинг событий из космоса

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации средствами российской орбитальной группировки.

Так, в период с 19 по 26 марта 2020 года проводился мониторинг следующих событий по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

угроза подтопления в Тюменской, Северо-Казахстанской и Новгородской областях;

паводковая обстановка в Вологодской и Архангельской областях, Хабаровском крае;

готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае;

угрозы природных пожаров в Еврейской автономной области.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съёмка следующих событий:

строительство инфекционной больницы в Новой Москве;

разлив мазута в Приморском крае;

последствия пожара на заводе в Дмитрове.

За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме 339 тысяч квадратных километров (64 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам данные не передавались.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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