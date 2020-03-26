Направлено в суд новое исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода 25 ноября 2019 года полностью удовлетворен иск Генпрокуратуры России к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и 10 соответчикам (2 физическим и 8 юридическим лицам) о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей, приобретенного данным чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Уголовное дело по обвинению Маркелова во взяточничестве в настоящее время рассматривается судом по существу.

Кроме того, в ходе проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Маркелова, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества – 33 объектов недвижимости и 11 транспортных средств общей стоимостью 370 млн рублей.

С учетом изложенного, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в суд направлено новое исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

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